Meteo Scandicci, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,4°C e un’umidità elevata che raggiungerà il 68%. Con l’avanzare della mattina, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere, che continueranno a manifestarsi anche nel pomeriggio e nella sera.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse, ma rapidamente il cielo si coprirà completamente. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 10,9°C, mentre la velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 81% entro le prime ore del mattino.

Durante la mattina, le previsioni meteo evidenzieranno la presenza di pioggia leggera, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,37 mm. Le temperature si manterranno intorno ai 11°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, arrivando fino al 89%. La direzione del vento sarà prevalentemente da sud-est, con velocità che varieranno tra i 4 e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà significative variazioni: le piogge leggere persisteranno, con temperature che si attesteranno attorno ai 11,4°C. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%, e il cielo sarà completamente coperto. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che raggiungeranno i 0,32 mm.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che si manterranno stabili sui 11,5°C. L’umidità si attesterà attorno al 91%, mentre il vento continuerà a soffiare da est con intensità debole. Gli accumuli di pioggia saranno contenuti, con valori che si aggireranno intorno ai 0,27 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandicci indicano una giornata di pioggia leggera e cielo coperto, con temperature miti e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.8° perc. +9.8° Assenti 3.1 SSE max 4.8 Scirocco 73 % 1019 hPa 5 cielo coperto +10.9° perc. +10.1° Assenti 2.4 SSE max 6.2 Scirocco 80 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +10.9° perc. +10.3° 0.37 mm 4.6 SSE max 10.3 Scirocco 89 % 1018 hPa 11 pioggia leggera +11.1° perc. +10.5° 0.14 mm 3.6 ESE max 9 Scirocco 88 % 1017 hPa 14 cielo coperto +11.2° perc. +10.7° prob. 39 % 3.3 E max 5.1 Levante 88 % 1015 hPa 17 pioggia leggera +11.4° perc. +10.9° 0.14 mm 3.2 ESE max 5 Scirocco 90 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +11.5° perc. +11.1° 0.19 mm 3 E max 3.8 Levante 91 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +11.5° perc. +11.1° 0.14 mm 4 E max 5.2 Levante 92 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.