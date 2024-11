Meteo Scandicci, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scandicci di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. La presenza di nuvole e pioggia leggera al mattino darà spazio a schiarite nel pomeriggio, mentre la sera si presenterà con un cielo più nuvoloso.

Durante la notte, Scandicci sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 42,6 km/h da Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 95,1 km/h, creando condizioni di burrasca forte. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,55 mm di pioggia.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto, con pioggia leggera prevista fino alle 09:00. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 10,7°C e i 12,2°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 14,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizieranno a vedere delle schiarite nel corso della mattinata.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento. A partire dalle 13:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta a 0%. Le temperature raggiungeranno il picco di 14,6°C alle 12:00, per poi scendere a 10°C entro le 17:00. Il vento si calmerà, con velocità che varieranno tra i 7,9 km/h e i 11,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 31%.

Nella sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 99%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 6,8°C entro le 23:00. Il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, attestandosi intorno al 44%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandicci di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e un ritorno a condizioni più nuvolose in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile instabilità atmosferica, che potrebbe portare a nuove precipitazioni. Sarà quindi importante monitorare le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° prob. 33 % 37.8 OSO max 83.1 Libeccio 72 % 994 hPa 5 pioggia leggera +12.2° perc. +11.2° 0.16 mm 27.4 OSO max 52.3 Libeccio 67 % 996 hPa 8 cielo coperto +11.3° perc. +10.4° prob. 25 % 7.2 OSO max 24 Libeccio 72 % 1000 hPa 11 nubi sparse +14.3° perc. +12.4° prob. 7 % 9.6 N max 22.9 Tramontana 25 % 1003 hPa 14 cielo sereno +14.2° perc. +12.1° Assenti 10.1 N max 24.2 Tramontana 15 % 1006 hPa 17 cielo sereno +10° perc. +7.9° Assenti 9.1 NE max 18.5 Grecale 31 % 1010 hPa 20 cielo coperto +8° perc. +7° Assenti 6.6 NNE max 12.5 Grecale 44 % 1013 hPa 23 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 4.5 NE max 6.7 Grecale 44 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.