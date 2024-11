Meteo Sciacca, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un’alternanza di piogge leggere e momenti di cielo coperto. I dati suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento si presenterà fresco e moderato, contribuendo a un clima piuttosto variabile.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 74%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 27,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con accumuli di circa 0,31 mm.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia leggera prevista fino a metà giornata. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà quasi totale, con valori prossimi al 100%. Il vento si manterrà fresco, con raffiche che potranno arrivare fino a 30 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,27 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni, con un passaggio a nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 18,5°C. La copertura nuvolosa varierà dal 71% al 58%, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 17 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. La temperatura scenderà a circa 16°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 78%. Il vento sarà più leggero, con velocità di circa 7 km/h. Tuttavia, non si escludono sporadiche piogge leggere verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.27 mm 29.1 ONO max 45.7 Maestrale 83 % 1010 hPa 5 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° prob. 60 % 27.1 NO max 43.4 Maestrale 74 % 1010 hPa 8 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.31 mm 21.2 NO max 31.9 Maestrale 73 % 1013 hPa 11 pioggia leggera +18.4° perc. +18.1° 0.29 mm 23 NO max 28.1 Maestrale 69 % 1012 hPa 14 cielo coperto +19.1° perc. +18.6° prob. 33 % 17.1 ONO max 18.6 Maestrale 61 % 1011 hPa 17 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° prob. 18 % 13.6 NO max 16.6 Maestrale 76 % 1012 hPa 20 cielo sereno +16.4° perc. +16.1° prob. 16 % 10.6 O max 17 Ponente 78 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.25 mm 15.5 O max 22.7 Ponente 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.