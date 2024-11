Meteo Sciacca, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,4°C e +17°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord e Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 36,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1032 hPa.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a +12,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,9 km/h, garantendo una brezza vivace. L’umidità sarà al 71%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore centrali, quando si registreranno temperature in aumento, raggiungendo i +17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a farsi più consistente, con nubi sparse che porteranno a una maggiore umidità, che si attesterà intorno al 46%. I venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che varierà tra i 15 e i 22 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +16°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 54%. I venti si attenueranno leggermente, con velocità che scenderanno a circa 12,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si svolgerà senza interruzioni.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai +12,4°C. I venti da Est continueranno a soffiare con una velocità di circa 15,9 km/h, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio di Sabato, che potrebbe influenzare le attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare su valori simili, garantendo un clima piacevole per gli abitanti e i visitatori della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.7° perc. +12.9° Assenti 23.7 NNO max 35.2 Maestrale 69 % 1020 hPa 5 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° Assenti 16 NNO max 20.5 Maestrale 73 % 1021 hPa 8 cielo sereno +14.5° perc. +13.5° Assenti 17.6 NNO max 31.5 Maestrale 58 % 1025 hPa 11 nubi sparse +16.7° perc. +15.7° Assenti 16.2 N max 22.6 Tramontana 48 % 1026 hPa 14 cielo coperto +17° perc. +15.9° Assenti 15.6 N max 17.4 Tramontana 46 % 1026 hPa 17 cielo coperto +14.4° perc. +13.3° Assenti 13 NNE max 14.5 Grecale 54 % 1029 hPa 20 poche nuvole +13.2° perc. +12.1° Assenti 14.3 E max 17.2 Levante 60 % 1031 hPa 23 poche nuvole +12.4° perc. +11.5° Assenti 15.9 E max 20 Levante 71 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:51

