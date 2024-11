Meteo Segrate, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Segrate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una copertura nuvolosa al 100% e un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’85%. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma la copertura nuvolosa rimarrà significativa, oscillando tra il 30% e il 78%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 9°C entro le ore 10:00. La velocità del vento si manterrà contenuta, con valori che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità, sebbene in lieve calo, continuerà a mantenersi su livelli piuttosto alti, attorno al 73%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre il vento continuerà a soffiare da est con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni, e l’atmosfera rimarrà tranquilla.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno agli 8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno attorno al 90%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno all’80%. La brezza leggera continuerà a caratterizzare la serata, rendendo l’aria fresca ma non particolarmente fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Segrate indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, e le condizioni di umidità elevata potrebbero persistere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto non offrirà molte opportunità di vedere il sole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 3.9 E max 5.2 Levante 85 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.1 ESE max 1.8 Scirocco 84 % 1013 hPa 7 nubi sparse +6.5° perc. +6.5° Assenti 2.9 ESE max 3.2 Scirocco 88 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.4 SE max 4.8 Scirocco 73 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +9.5° Assenti 4.8 E max 5.7 Levante 67 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 3.3 ESE max 4.5 Scirocco 77 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.4 E max 2.3 Levante 80 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.8 ESE max 1.8 Scirocco 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:47

