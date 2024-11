Meteo Segrate, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Segrate indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e una serata prevalentemente coperta. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un picco massimo di circa 8,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 23,3 km/h nelle ore notturne. L’umidità si attesterà attorno al 39% in serata, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1032 hPa.

Durante la notte, Segrate godrà di un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a +2,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 7,3 km/h. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 4,7°C alle 09:00. Le nubi sparse inizieranno a comparire, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 53% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà leggera, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una temperatura massima di 8,3°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa che si intensificherà fino al 75%. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 4,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura di circa 5,4°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 39%, mentre il vento si calmerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a 0,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Segrate nei prossimi giorni mostrano una tendenza verso un clima fresco e nuvoloso. Le temperature rimarranno stabili, senza significativi cambiamenti, e le condizioni di umidità potrebbero aumentare. Si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima tipicamente autunnale, con la possibilità di ulteriori nubi nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.1° perc. +0.1° Assenti 11.6 O max 23.3 Ponente 42 % 1022 hPa 5 poche nuvole +2.6° perc. +0.6° Assenti 7.3 O max 13.1 Ponente 44 % 1024 hPa 8 cielo sereno +3.3° perc. +1.8° Assenti 6 O max 10.2 Ponente 43 % 1027 hPa 11 nubi sparse +7° perc. +7° Assenti 4.1 O max 4.9 Ponente 29 % 1028 hPa 14 nubi sparse +8.3° perc. +8.3° Assenti 2.8 OSO max 3.7 Libeccio 26 % 1028 hPa 17 nubi sparse +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.3 SO max 3.6 Libeccio 34 % 1030 hPa 20 cielo coperto +5.6° perc. +5.6° Assenti 0.7 ENE max 1.7 Grecale 37 % 1032 hPa 23 cielo coperto +4.9° perc. +4.9° Assenti 0.5 SO max 1.2 Libeccio 39 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:43

