Meteo Selargius, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

Le previsioni meteo per Selargius di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 22,4°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 15,6°C, a causa di una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, ma non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,1°C entro le ore centrali. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, portando a condizioni più confortevoli.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle previsioni del tempo. Sebbene il cielo rimanga per lo più sereno, si inizieranno a formare alcune nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 39%. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 22°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 57%. I venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da sud.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà ulteriormente. Il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con una copertura che arriverà a toccare il 98%. Le temperature scenderanno a 17,5°C, con una percezione leggermente più bassa a causa della brezza. L’umidità rimarrà alta, attorno al 73%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Selargius indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un inizio sereno e temperature miti, seguita da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.3° perc. +16.1° Assenti 2.3 E max 3.5 Levante 79 % 1025 hPa 5 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 1.3 NNE max 1.7 Grecale 79 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 2.2 ENE max 2.7 Grecale 64 % 1025 hPa 11 cielo sereno +22.1° perc. +21.7° Assenti 7.5 S max 6 Ostro 50 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.9° perc. +21.5° Assenti 8.8 S max 6.7 Ostro 53 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 6.5 SE max 7.1 Scirocco 72 % 1024 hPa 20 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 2.8 E max 3.5 Levante 73 % 1024 hPa 23 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 2.8 ESE max 3.6 Scirocco 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:15

