Meteo Senago, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Senago indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo inizialmente coperto a condizioni di cielo sereno nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +8,8°C, con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà di circa 7,7 km/h proveniente da Est, con una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Con il passare delle ore, le temperature tenderanno a scendere leggermente, raggiungendo i +7,9°C entro la 23:00.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai +7,5°C. La copertura nuvolosa scenderà al 88% e il vento sarà molto leggero, con velocità di circa 2,7 km/h. Proseguendo, dalle 09:00 alle 12:00, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole e temperature che raggiungeranno i +11,7°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo sereno che si manterrà fino a sera. Le temperature massime toccheranno i +11,9°C alle 13:00 e rimarranno stabili intorno a questo valore fino alle 15:00. La velocità del vento sarà sempre leggera, oscillando tra i 6 e i 7 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 47%, rendendo l’aria piuttosto secca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, raggiungendo i +8,5°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente, favorendo un’ottima visibilità. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1023 hPa, mentre l’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Senago indicano una giornata di Giovedì 14 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e poche variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre la situazione meteo rimarrà stabile e senza particolari eventi atmosferici in vista.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.2° perc. +7.1° prob. 2 % 6.9 E max 19.4 Levante 75 % 1022 hPa 5 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 4 % 3.2 NE max 8.4 Grecale 72 % 1023 hPa 8 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 3.7 ONO max 5.7 Maestrale 63 % 1024 hPa 11 poche nuvole +11.1° perc. +9.6° Assenti 6.1 OSO max 8 Libeccio 50 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.9° perc. +10.4° Assenti 6.7 OSO max 7.9 Libeccio 47 % 1021 hPa 17 cielo sereno +10° perc. +9.7° Assenti 5.2 OSO max 11.2 Libeccio 60 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.2 O max 6.3 Ponente 65 % 1023 hPa 23 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 1.3 ONO max 3.7 Maestrale 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:51

