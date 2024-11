Meteo Senago, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Senago si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,2°C al mattino a un massimo di 17,2°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione delle temperature nella serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a un cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 16,2°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Ovest e Sud-Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 17,2°C intorno alle 13:00 e 14:00. L’umidità si attesterà attorno al 64%, garantendo un clima piacevole. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno a circa 13,5°C alle 21:00, con un’umidità che aumenterà fino all’86%. La pressione atmosferica rimarrà costante, contribuendo a un clima stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Senago nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Senago

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12.8° Assenti 1.5 ENE max 2.6 Grecale 85 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° Assenti 1 N max 1.7 Tramontana 86 % 1025 hPa 7 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° Assenti 1.6 O max 3.3 Ponente 84 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 3.5 SSO max 2.5 Libeccio 71 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 4 SSE max 3.1 Scirocco 64 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 4.5 SSE max 6.1 Scirocco 73 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 3.5 ESE max 5.5 Scirocco 82 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 2.9 E max 5 Levante 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:01

