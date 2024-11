Meteo Senago, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Senago indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto nuvoloso che si evolverà verso condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco atteso nel pomeriggio. La presenza di vento fresco e la diminuzione della copertura nuvolosa contribuiranno a rendere l’atmosfera più gradevole.

Durante la notte, Senago si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 89%, e il vento si muoverà da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 3,3 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno all’1%. Con l’avanzare della notte, le temperature subiranno lievi fluttuazioni, mantenendosi tra i 7,5°C e i 7,8°C.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più serene. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa scenderà al 72%, mentre il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che toccheranno un massimo di 14,4°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole, e la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 30%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 30,5 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 27%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 6°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 4%. Il vento rimarrà fresco, con velocità di circa 16,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 26%, contribuendo a un clima piacevole per le attività serali all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Senago mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e condizioni prevalentemente serene. Si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate per godere di passeggiate e attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 6 % 2.7 ONO max 4 Maestrale 68 % 999 hPa 5 cielo coperto +7.5° perc. +6.6° prob. 12 % 6.1 ONO max 10.4 Maestrale 70 % 997 hPa 8 nubi sparse +8.2° perc. +7.3° prob. 1 % 6.3 NO max 13.6 Maestrale 68 % 997 hPa 11 nubi sparse +11.6° perc. +10.2° Assenti 11.2 ONO max 26.2 Maestrale 53 % 996 hPa 14 nubi sparse +14.1° perc. +12.3° prob. 1 % 16.7 NO max 33.1 Maestrale 26 % 996 hPa 17 nubi sparse +9.6° perc. +6.8° Assenti 21.6 NNO max 47.3 Maestrale 27 % 1000 hPa 20 cielo sereno +7.4° perc. +5° Assenti 13.8 NNO max 34.5 Maestrale 25 % 1004 hPa 23 poche nuvole +5.8° perc. +2.9° Assenti 13.6 NNO max 30 Maestrale 28 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:46

