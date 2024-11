Meteo Senago, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Senago indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, favorendo un’ottima visibilità.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 11°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà attorno al 42%, garantendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore successive. Anche in questo intervallo, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera intensificazione del vento, che si muoverà prevalentemente da Sud. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a prevalere, con poche nuvole che potrebbero apparire verso la fine della giornata. L’intensità del vento rimarrà moderata, mantenendo un clima fresco ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 15 Novembre a Senago si prospettano favorevoli, con un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel clima. Gli amanti delle giornate soleggiate troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 3.5 ONO max 5.2 Maestrale 65 % 1023 hPa 5 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 3 ONO max 4 Maestrale 62 % 1023 hPa 8 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 1 O max 2.9 Ponente 54 % 1024 hPa 11 cielo sereno +11° perc. +9.3° Assenti 2.6 SSO max 1.9 Libeccio 43 % 1023 hPa 14 cielo sereno +12° perc. +10.4° Assenti 3.9 SSE max 2.6 Scirocco 43 % 1023 hPa 17 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.6 ESE max 5.1 Scirocco 59 % 1024 hPa 20 poche nuvole +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.2 ENE max 5.3 Grecale 65 % 1025 hPa 23 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.9 ENE max 6.9 Grecale 69 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:50

