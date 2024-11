Meteo Seriate, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,1°C, con una temperatura percepita di 6,4°C. La velocità del vento sarà di circa 5,2 km/h proveniente da Nord, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e non si prevederanno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 12,7°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 11,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,9 km/h. L’umidità scenderà al 54%, rendendo l’aria più gradevole. Non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che toccheranno un massimo di 13,8°C. La velocità del vento si intensificherà, arrivando fino a 12,5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 45%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 4°C. Il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 12,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 50%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seriate mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che potrebbero oscillare tra i 3°C e i 14°C. Gli amanti delle passeggiate all’aria aperta troveranno condizioni favorevoli per godere di un clima autunnale piacevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 3 % 4.1 NNO max 5.6 Maestrale 78 % 999 hPa 5 cielo coperto +7.2° perc. +6.6° prob. 15 % 5.1 NO max 7.3 Maestrale 79 % 996 hPa 8 nubi sparse +8.2° perc. +7.5° prob. 8 % 5.9 NO max 9.9 Maestrale 77 % 996 hPa 11 cielo coperto +12.7° perc. +11.4° prob. 3 % 7.9 O max 15.3 Ponente 54 % 994 hPa 14 nubi sparse +13° perc. +11.5° Assenti 8 ONO max 12.3 Maestrale 47 % 994 hPa 17 nubi sparse +6.8° perc. +4° Assenti 14.7 N max 27.5 Tramontana 50 % 1000 hPa 20 poche nuvole +4° perc. +0.9° Assenti 12.5 N max 20.2 Tramontana 48 % 1004 hPa 23 poche nuvole +2.8° perc. +0° prob. 1 % 10.1 N max 10.8 Tramontana 42 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.