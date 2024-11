Meteo Seriate, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Seriate si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 5,1°C e i 11°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 77%, garantendo un’atmosfera piuttosto umida, ma senza precipitazioni previste.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 5°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 2%, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 77%.

Durante la mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 10,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno attorno ai 5,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 7%, garantendo una mattinata luminosa e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della nuvolosità, con nubi sparse che raggiungeranno una copertura del 31%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 9°C. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una buona occasione per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con cielo prevalentemente sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 17%, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. La brezza leggera da Nord contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Seriate indicano una giornata di meteo stabile e fresco, con temperature che si manterranno su valori accettabili per la stagione. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve abbassamento delle temperature, ma senza particolari eventi meteorologici significativi. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questa giornata favorevole, mentre per i giorni successivi si consigliano abbigliamenti più pesanti, in vista di un possibile calo termico.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +4.9° perc. +4.9° Assenti 4.5 NNE max 3.8 Grecale 77 % 1026 hPa 5 cielo sereno +4.6° perc. +3.7° Assenti 5 N max 4.8 Tramontana 76 % 1025 hPa 8 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.9 NO max 3.3 Maestrale 69 % 1025 hPa 11 cielo sereno +10.7° perc. +9.3° Assenti 5.8 SO max 5.1 Libeccio 58 % 1023 hPa 14 nubi sparse +10.6° perc. +9.4° Assenti 4.6 SO max 4 Libeccio 62 % 1021 hPa 17 poche nuvole +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.9 NNO max 5 Maestrale 78 % 1021 hPa 20 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.8 N max 4.5 Tramontana 78 % 1020 hPa 23 poche nuvole +5.7° perc. +5.7° Assenti 4.3 N max 4.6 Tramontana 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.