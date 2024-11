Meteo Sessa Aurunca, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo al sole di dominare il cielo. Le temperature si attesteranno tra i 12°C e i 20,5°C, con un leggero calo previsto nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, con intensità che non supererà i 7 km/h.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che scenderanno fino a 12,0°C. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1024 hPa. Le condizioni di calma continueranno a caratterizzare le prime ore della mattina, con temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i 13,7°C intorno alle 07:00. La presenza di poche nuvole non influenzerà significativamente la luminosità del cielo.

Nel corso della mattina, le temperature continueranno a salire, toccando i 20,5°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 13%. I venti saranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere. Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. I cieli rimarranno sereni, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo un’intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sessa Aurunca indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.7° perc. +11.9° Assenti 7.1 NNE max 6.8 Grecale 72 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12° perc. +11.2° Assenti 6.8 NNE max 6.5 Grecale 74 % 1024 hPa 7 cielo sereno +13.7° perc. +12.9° Assenti 6.2 NNE max 7.1 Grecale 69 % 1025 hPa 10 poche nuvole +19.3° perc. +18.6° Assenti 1 SE max 1.1 Scirocco 50 % 1025 hPa 13 poche nuvole +20.5° perc. +19.8° Assenti 5 SO max 4 Libeccio 46 % 1023 hPa 16 poche nuvole +15.2° perc. +14.6° Assenti 4.9 OSO max 5.1 Libeccio 69 % 1023 hPa 19 cielo sereno +14.3° perc. +13.6° Assenti 4.3 NNO max 4.5 Maestrale 71 % 1024 hPa 22 cielo sereno +13.3° perc. +12.6° Assenti 6 NNE max 5.9 Grecale 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:52

