Meteo Sessa Aurunca, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno cieli coperti e piogge leggere, mentre nella mattina il fenomeno delle precipitazioni si intensificherà, portando a piogge moderate e, in alcuni momenti, a forti rovesci. Le temperature si manterranno basse, con valori che non supereranno i 10°C. Nel pomeriggio, le piogge continueranno a essere protagoniste, anche se con un’intensità variabile, mentre la sera porterà un lieve miglioramento, con nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Sessa Aurunca avrà cieli coperti con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 19,2 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 21%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, le condizioni rimarranno stabili, ma con un incremento della probabilità di pioggia fino al 40%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, le piogge si faranno più intense, con valori di precipitazione che potranno arrivare a 1,9 mm. Le temperature percepite scenderanno fino a 7°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 86%. Le condizioni di maltempo continueranno fino a metà giornata, con piogge moderate che porteranno a un accumulo significativo di acqua.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, ma con un’intensità che varierà da moderata a leggera. Le temperature si manterranno tra i 9°C e i 10°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che potranno superare il 90%.

Infine, nella sera, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con nubi sparse e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Le temperature si attesteranno attorno ai 9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sessa Aurunca nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. È consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo e monitorare gli aggiornamenti, poiché le temperature rimarranno fresche e le precipitazioni potrebbero continuare a manifestarsi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.5° perc. +9.3° prob. 40 % 11.5 NE max 18.4 Grecale 63 % 1020 hPa 4 pioggia leggera +10.1° perc. +9.1° 0.16 mm 13.1 NE max 21.7 Grecale 72 % 1019 hPa 7 pioggia moderata +9° perc. +7.2° 1.9 mm 11.8 NNE max 19.4 Grecale 86 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +9.7° perc. +8° 0.26 mm 11.6 NNE max 19 Grecale 84 % 1021 hPa 13 forte pioggia +9.3° perc. +7.4° 4.26 mm 13.2 NE max 21.4 Grecale 92 % 1020 hPa 16 cielo coperto +9.7° perc. +8.2° prob. 78 % 10.5 NE max 17.1 Grecale 91 % 1019 hPa 19 cielo coperto +10.3° perc. +9.6° prob. 44 % 7.6 NE max 10.7 Grecale 86 % 1019 hPa 22 nubi sparse +9.4° perc. +8.5° prob. 40 % 7.4 NNE max 7.7 Grecale 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.