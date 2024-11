Meteo Sessa Aurunca, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Sessa Aurunca si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, specialmente durante le ore diurne, mentre la temperatura si manterrà su valori piuttosto freschi, con un picco atteso nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole, ma con un incremento della sensazione di freddo nelle ore serali.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,7°C, con una copertura nuvolosa che passerà da nubi sparse a un cielo coperto. La velocità del vento sarà leggera, intorno agli 8 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si prevede un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 9,7°C alle 08:00 e i 14,3°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 6,6 km/h e 2,2 km/h, sempre da direzione Nord-Est. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 42% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 14,9°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 12,7°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa assente. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 3 km/h e 5,7 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si attesterà tra il 40% e il 53%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno attorno agli 8°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La velocità del vento si manterrà tra 4 km/h e 5,8 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 64%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sessa Aurunca indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature fresche e un cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle temperature serali che potrebbero risultare più rigide.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.7° perc. +5.1° Assenti 7.9 NNE max 7.4 Grecale 65 % 1022 hPa 4 nubi sparse +5.8° perc. +4° Assenti 8.4 NE max 8.1 Grecale 68 % 1022 hPa 7 cielo sereno +7.1° perc. +5.4° Assenti 8.6 NE max 10.3 Grecale 66 % 1023 hPa 10 cielo sereno +13.3° perc. +11.9° Assenti 4.4 ENE max 4.8 Grecale 46 % 1022 hPa 13 cielo sereno +14.9° perc. +13.5° Assenti 3 SO max 2.8 Libeccio 40 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10.2° perc. +8.9° Assenti 3.6 O max 4 Ponente 61 % 1021 hPa 19 cielo sereno +9.1° perc. +8.8° Assenti 4.8 NNO max 4.6 Maestrale 63 % 1021 hPa 22 cielo sereno +8.1° perc. +7.4° Assenti 5.8 N max 5.5 Tramontana 64 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:42

