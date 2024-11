Meteo Sesto Fiorentino, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che scenderà fino a +10,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a +18,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 97% alle 39%. Il vento continuerà a mantenersi leggero, con velocità che varieranno tra i 5,3 km/h e i 6,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%, garantendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di +18,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 36%, con condizioni di stabilità e assenza di precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord – Nord Est, mantenendo l’umidità su livelli accettabili, intorno al 51%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai +11,2°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 31%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e il vento si manterrà leggero, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sesto Fiorentino nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un alternarsi di momenti di sole e nuvole, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11° perc. +10.2° Assenti 6.2 NE max 8.5 Grecale 80 % 1029 hPa 5 cielo coperto +10.5° perc. +9.8° Assenti 6.1 NE max 7.9 Grecale 82 % 1029 hPa 8 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° Assenti 5.7 NE max 9.2 Grecale 74 % 1030 hPa 11 nubi sparse +17.6° perc. +16.9° Assenti 5.3 NE max 7.4 Grecale 56 % 1029 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 6.3 NNE max 8 Grecale 53 % 1028 hPa 17 nubi sparse +13.7° perc. +13.1° Assenti 7.4 NNE max 11.8 Grecale 75 % 1028 hPa 20 nubi sparse +12° perc. +11.4° Assenti 7.1 NNE max 11.2 Grecale 82 % 1029 hPa 23 nubi sparse +11.2° perc. +10.5° Assenti 6.9 NNE max 11 Grecale 82 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.