Meteo Sesto Fiorentino, le previsioni per il weekend 8 – 10 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 14% e temperature intorno ai +11,2°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i +13,2°C. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, arrivando al 58%, con una temperatura massima di 19°C. La sera porterà un cielo coperto con una copertura del 98% e temperature in calo a +12,3°C. Sabato, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature attorno ai 12,1°C. Domenica, invece, si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature massime di 18°C.

Venerdì 8 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 14%. La temperatura si attesterà intorno ai +11,2°C, con una temperatura percepita di +10,5°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. La temperatura salirà a +11°C alle 01:00 e raggiungerà i +13,2°C alle 08:00. La velocità del vento rimarrà costante attorno ai 6,3 km/h, con direzione Nord-Est. L’umidità si attesterà tra il 71% e l’82% durante questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 53% al 58%. La temperatura massima raggiungerà i 19°C alle 13:00, mentre la temperatura percepita si attesterà attorno ai 18,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 9 km/h. L’umidità si manterrà tra il 53% e il 64%.

Infine, nella sera, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature scenderanno a +12,3°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +11,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,1 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno all’82%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1027 hPa.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà intorno ai +12,1°C, con una temperatura percepita di +11,5°C. La velocità del vento sarà di 7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 12,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che varierà dal 95% al 98%. La temperatura salirà a +14,8°C alle 09:00 e raggiungerà i +17,4°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,4 km/h, con direzione Nord-Est. L’umidità si attesterà tra il 63% e il 69%.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 77% all’81%. La temperatura massima raggiungerà i 18,4°C alle 13:00, mentre la temperatura percepita si attesterà attorno ai 17,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 9 km/h. L’umidità si manterrà tra il 55% e il 63%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 50%. Le temperature scenderanno a +11,6°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +10,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,6 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno all’80%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Domenica 10 Novembre

Nella notte di Domenica 10 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43%. La temperatura si attesterà intorno ai +11,3°C, con una temperatura percepita di +10,6°C. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. La temperatura salirà a +12,8°C alle 08:00 e raggiungerà i +14,9°C alle 09:00. La velocità del vento rimarrà costante attorno ai 7,2 km/h, con direzione Nord-Est. L’umidità si attesterà tra il 67% e il 75% durante questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura massima raggiungerà i 18°C alle 12:00, mentre la temperatura percepita si attesterà attorno ai 16,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 14,7 km/h. L’umidità si manterrà tra il 39% e il 52%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a +9,9°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +8,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,4 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 74%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia variabile, con un Venerdì e un Sabato caratterizzati da cieli prevalentemente coperti e temperature miti, mentre Domenica offrirà condizioni più serene e temperature in lieve aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della giornata di Domenica per godere di un clima favorevole.

