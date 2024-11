Meteo Sesto San Giovanni, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Sesto San Giovanni indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con minime di circa 7°C e massime che raggiungeranno i 12°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali e sud-occidentali, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 3%, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 69%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 3,2 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 11°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità diminuirà leggermente, mentre la copertura nuvolosa rimarrà sotto il 13%. I venti saranno sempre leggeri, con una velocità che non supererà i 2,8 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo si manterrà stabile, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 12°C. La sensazione di caldo percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 10°C. Anche in questo frangente, i venti resteranno deboli, favorendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà. Il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a circa 9°C, e l’umidità aumenterà fino a toccare il 79%. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 7,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Sesto San Giovanni suggeriscono una giornata inizialmente serena e mite, che si trasformerà in una serata nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più fresche. La settimana si prospetta quindi variabile, con possibilità di piogge nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.6 O max 3 Ponente 71 % 1019 hPa 4 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 1.4 ONO max 2.1 Maestrale 72 % 1018 hPa 7 poche nuvole +7° perc. +7° Assenti 1.1 NO max 1.6 Maestrale 71 % 1017 hPa 10 poche nuvole +10.3° perc. +8.8° Assenti 1.9 SO max 2.6 Libeccio 55 % 1017 hPa 13 cielo sereno +12.3° perc. +10.9° Assenti 3 SO max 3.5 Libeccio 51 % 1014 hPa 16 cielo sereno +10.8° perc. +9.5° Assenti 4.4 S max 4.2 Ostro 62 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.7 ESE max 4.6 Scirocco 73 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.1 E max 6.9 Levante 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.