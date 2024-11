Meteo Sesto San Giovanni, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Sesto San Giovanni si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,6°C e +17,2°C, mentre il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’85%, garantendo un’atmosfera piuttosto umida, soprattutto nelle ore notturne e mattutine.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a +12,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo una visibilità ottimale. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 2,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% entro le ore centrali. Le temperature saliranno gradualmente, toccando un massimo di +16,9°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a mantenersi leggero, con velocità che varieranno tra 2,3 km/h e 3,8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 67%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di un cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di +17,2°C alle ore 13:00 e 14:00. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con velocità del vento che potranno arrivare fino a 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, garantendo un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +12,9°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura che varierà dal 62% al 64%. Il vento continuerà a essere leggero, con velocità comprese tra 3,5 km/h e 6,8 km/h. L’umidità risalirà, raggiungendo nuovamente valori attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto San Giovanni indicano una giornata di Martedì 5 Novembre all’insegna della stabilità climatica, con temperature miti e una leggera variabilità del cielo. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili e una leggera possibilità di nuvolosità. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.3° perc. +12.9° Assenti 2 E max 2.6 Levante 86 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.7° perc. +12.3° Assenti 0.3 SSO max 1.4 Libeccio 88 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12.7° perc. +12.3° Assenti 2.1 SO max 3.2 Libeccio 87 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 3.6 SSO max 2.6 Libeccio 74 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 4 SSE max 3.2 Scirocco 65 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 5 SE max 7.3 Scirocco 75 % 1024 hPa 19 poche nuvole +14.1° perc. +13.7° Assenti 4.1 ESE max 6.8 Scirocco 83 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 3.6 ESE max 6.3 Scirocco 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:00

