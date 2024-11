Meteo Sestri Levante, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Sestri Levante indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura percepita si manterrà su valori relativamente miti, mentre il vento si presenterà con intensità variabile. Sarà una giornata in cui le nuvole domineranno il cielo, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da sud con una velocità di circa 8,9 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1002 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,1 km/h nel tardo mattino. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 68%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 14,8°C alle 15:00. Il vento continuerà a soffiare da ovest, con intensità che potrà raggiungere i 14,3 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà al 66%, ma l’umidità rimarrà attorno al 69%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 9,4°C. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e il vento si farà più vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 24,9 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, arrivando al 52%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestri Levante nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con una predominanza di nuvole. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà spesso coperto. Le condizioni meteo potrebbero variare leggermente, ma nel complesso si assisterà a un clima tipico di fine autunno, con temperature fresche e umidità elevata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° Assenti 9.5 SE max 15.8 Scirocco 82 % 1000 hPa 4 cielo coperto +13.5° perc. +13° prob. 7 % 5.3 SSE max 10.9 Scirocco 81 % 997 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 4 % 7.9 NE max 5.5 Grecale 83 % 996 hPa 10 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° prob. 4 % 10.1 NE max 11.2 Grecale 79 % 995 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° Assenti 12.1 O max 13.4 Ponente 68 % 995 hPa 16 nubi sparse +13.5° perc. +12.7° Assenti 10.7 NNO max 11.9 Maestrale 70 % 996 hPa 19 poche nuvole +10.2° perc. +8.8° prob. 2 % 16.5 N max 19.7 Tramontana 59 % 1001 hPa 22 nubi sparse +9.1° perc. +6.3° Assenti 19.8 NNE max 25.3 Grecale 46 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:49

