Meteo Sestri Levante, le previsioni per domani sabato 16 novembre

Le condizioni meteo di Sestri Levante per Sabato 16 Novembre si presenteranno favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 9,4°C al mattino fino a un massimo di 14,4°C nel pomeriggio. La presenza di una leggera brezza accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno principalmente da Nord-Est. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 58% e il 79%.

Nella notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 9,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 60%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Est, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 14°C intorno alle 10:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort. I venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 3,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 14,4°C alle 12:00, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 53%. I venti continueranno a provenire da Sud e Sud-Est, con intensità che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 59%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative. I venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra 6 km/h e 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestri Levante indicano una giornata di Sabato 16 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.8° perc. +8.9° Assenti 7.3 NE max 5.8 Grecale 64 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.5° perc. +8.4° Assenti 8 NE max 6.3 Grecale 61 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.7° perc. +8.8° Assenti 7.3 NE max 5.9 Grecale 58 % 1024 hPa 10 cielo sereno +14° perc. +12.7° Assenti 2.4 SSO max 1.7 Libeccio 49 % 1023 hPa 13 cielo sereno +14.3° perc. +13.2° Assenti 4.9 S max 4.2 Ostro 53 % 1021 hPa 16 cielo sereno +11.4° perc. +10.4° Assenti 3.2 ESE max 4.2 Scirocco 69 % 1021 hPa 19 cielo sereno +10.5° perc. +9.4° Assenti 6.9 ENE max 6.5 Grecale 72 % 1021 hPa 22 nubi sparse +11.6° perc. +10.8° prob. 1 % 8.9 ENE max 8.5 Grecale 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:52

