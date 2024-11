Meteo Seveso, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Seveso si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,6°C durante la notte a un massimo di 17°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5,2 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando intorno all’80%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà attorno ai 13,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo una buona visibilità e un’atmosfera tranquilla. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento nel meteo. Le nubi sparse inizieranno a comparire, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 63% alle 07:00. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo circa 16°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, mantenendosi sotto i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, tornando a condizioni di cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di 17°C alle 14:00, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, senza particolari raffiche.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12,6°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seveso indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una alternanza di cielo sereno e nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° Assenti 2.2 NNE max 3 Grecale 84 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.2° perc. +11.7° Assenti 2.2 N max 2.5 Tramontana 84 % 1025 hPa 7 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 1.8 NO max 3.3 Maestrale 81 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 3.5 SSO max 2.4 Libeccio 69 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17° perc. +16.4° Assenti 4.2 SSE max 3.1 Scirocco 63 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.4° perc. +14.9° Assenti 4 SSE max 5.2 Scirocco 72 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 2.8 E max 4.2 Levante 83 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 2.2 ENE max 3.9 Grecale 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:01

