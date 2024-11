Meteo Seveso, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Seveso per Venerdì 15 Novembre si presenteranno nel complesso stabili e caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 7°C, con una leggera diminuzione nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 12%. La velocità del vento si attesterà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 57% e il 64%.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 11,5°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare e contribuendo a un aumento della temperatura percepita. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente sud. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 38%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno sui 11°C, con una leggera flessione rispetto alla mattinata. Anche in questa fascia oraria, il cielo sarà sereno, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 5 km/h. L’umidità potrà variare tra il 38% e il 54%, garantendo un clima fresco ma gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7,9°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. La velocità del vento si manterrà bassa, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%.

In conclusione, le previsioni meteo per Seveso indicano una giornata caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente ma senza significative variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre chi cerca un cambiamento dovrà attendere ulteriori aggiornamenti sulle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.3 NO max 5 Maestrale 59 % 1023 hPa 5 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 3.1 NNO max 4.1 Maestrale 57 % 1023 hPa 8 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 0.7 NNO max 2.7 Maestrale 50 % 1024 hPa 11 cielo sereno +10.9° perc. +9.1° Assenti 3.1 S max 2.1 Ostro 40 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.8° perc. +10.1° Assenti 4.1 SSE max 2.9 Scirocco 40 % 1023 hPa 17 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 3.1 E max 4.2 Levante 54 % 1024 hPa 20 poche nuvole +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.8 NE max 4.5 Grecale 60 % 1025 hPa 23 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.3 ENE max 5.5 Grecale 64 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.