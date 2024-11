Meteo Seveso, le previsioni per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature in calo da +7°C a +6,3°C. Il vento sarà debole, tra 2,9 km/h e 3,6 km/h, da Nord Ovest. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +11,3°C a mezzogiorno. Sabato, la notte sarà ancora serena, con temperature tra +6,9°C e +6,2°C. Domenica, si prevede un aumento della nuvolosità, con copertura al 21% e temperature che raggiungeranno +11,5°C. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno a 1019 hPa.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature scenderanno gradualmente, partendo da +7°C a mezzanotte fino a raggiungere +6,3°C alle 05:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,9 km/h e 3,6 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 56-64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con una leggera presenza di nuvole, che non supererà il 6% di copertura. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da +6,2°C alle 06:00 fino a raggiungere +11,3°C a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, tra 0,5 km/h e 4,6 km/h, sempre da direzione Sud Est. L’umidità si ridurrà, attestandosi intorno al 40-54%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 13%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, con un picco di +11,6°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,6 km/h. L’umidità si manterrà tra il 41% e il 52%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno nuovamente, passando da +8,8°C alle 18:00 a +7,2°C a mezzanotte. La velocità del vento rimarrà contenuta, variando tra 3 km/h e 3,6 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 64%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno a 1026 hPa.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 5%. Le temperature si attesteranno tra +6,9°C e +6,2°C, con una leggera diminuzione durante le ore notturne. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 3,1 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 64-65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da +6°C alle 06:00 fino a raggiungere +11,3°C a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 2,7 km/h e 4,9 km/h, sempre da direzione Sud Ovest. L’umidità si ridurrà, attestandosi intorno al 43-59%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 11%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, con un picco di +11,6°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h. L’umidità si manterrà tra il 42% e il 51%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno nuovamente, passando da +8,9°C alle 18:00 a +7,5°C a mezzanotte. La velocità del vento rimarrà contenuta, variando tra 2,1 km/h e 2,8 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 64-66%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno a 1019 hPa.

Domenica 17 Novembre

Nella notte di Domenica 17 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,3°C a mezzanotte, per poi scendere leggermente a +6,6°C alle 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 3 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 66-67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da +6,6°C alle 06:00 fino a raggiungere +11,5°C a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 0,1 km/h e 2,6 km/h, sempre da direzione Sud – Sud Est. L’umidità si ridurrà, attestandosi intorno al 49-55%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 19%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, con un picco di +11,8°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4 km/h. L’umidità si manterrà tra il 49% e il 61%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno nuovamente, passando da +8,8°C alle 18:00 a +7,5°C a mezzanotte. La velocità del vento rimarrà contenuta, variando tra 1,2 km/h e 3 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 74%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno a 1011 hPa.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia con condizioni meteorologiche prevalentemente serene e temperate. Venerdì e Sabato offriranno cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Domenica, invece, si assisterà a un aumento della nuvolosità, ma le temperature rimarranno comunque miti. Sarà un ottimo momento per godere delle bellezze autunnali, anche se con qualche nuvola in più.

