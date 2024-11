Meteo Seveso, le previsioni per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai +6,7°C. La velocità del vento sarà di circa 4 km/h da Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 12%. Durante la mattina, le temperature saliranno leggermente a +7,5°C, mantenendo un’umidità attorno al 69%. Nel pomeriggio, si stabilizzeranno a +7,7°C. La sera porterà piogge leggere, con temperature a +7,2°C e umidità al 86%. Martedì, le piogge continueranno, con temperature attorno ai +7,1°C e umidità elevata. Mercoledì vedrà un miglioramento, con un cielo a nubi sparse e temperature fino a +10°C. Giovedì, il cielo sarà sereno al mattino, ma coperto nel pomeriggio, con temperature che raggiungeranno +8,5°C.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,7°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 4 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,3 km/h, creando una brezza leggera. La probabilità di precipitazioni sarà del 12%, con un’umidità che si aggirerà attorno al 63% e una pressione atmosferica di 1032 hPa.

Proseguendo nella mattina, il meteo rimarrà invariato con cielo coperto e temperature che saliranno leggermente fino a +7,5°C alle 11:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi bassa, oscillando tra 3,9 km/h e 4,5 km/h, sempre da Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 15%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 69%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno cambiamenti significativi. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +7,7°C. La velocità del vento sarà di circa 3,1 km/h, con una direzione prevalentemente da Sud Ovest. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che aumenterà fino al 74%.

Infine, nella sera, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 19:00. Le temperature scenderanno leggermente a +7,2°C e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 36%. L’umidità salirà fino all’86% e la pressione atmosferica scenderà a 1023 hPa.

Martedì 26 Novembre

La notte di Martedì 26 Novembre si presenterà con piogge leggere che continueranno a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai +7,1°C. La velocità del vento sarà di circa 2,5 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,1 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’88%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1022 hPa.

Durante la mattina, le piogge leggere proseguiranno, mantenendo le temperature stabili attorno ai +7,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 1,5 km/h e 3,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si manterranno attorno al 93%. L’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 94%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà leggermente, con il cielo che passerà a coperto e le temperature che saliranno fino a +8,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà attorno al 90%.

La sera di Martedì 26 Novembre vedrà un cielo ancora coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +7,8°C. La velocità del vento sarà di circa 1,1 km/h, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 93%. Le precipitazioni si fermeranno, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, le piogge leggere continueranno, con temperature che si attesteranno intorno ai +7,7°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,3 km/h, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 94%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Durante la mattina, le piogge leggere proseguiranno, con temperature che saliranno leggermente fino a +8,2°C. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 2,5 km/h e 4,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si manterranno attorno al 94%.

Nel pomeriggio, il meteo inizierà a migliorare, con il cielo che passerà a nubi sparse e temperature che raggiungeranno i +10°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%.

La sera di Mercoledì 27 Novembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno a +7,2°C. La velocità del vento sarà di circa 3,7 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 89%.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,6°C, con una velocità del vento di circa 3,6 km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà attorno all’87% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà a coperto con temperature che si manterranno attorno ai +6,5°C. La velocità del vento sarà di circa 2,4 km/h e l’umidità aumenterà fino al 75%. Non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a +8,5°C. La velocità del vento sarà di circa 2,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si manterrà attorno al 65%.

La sera di Giovedì 28 Novembre vedrà un cielo ancora coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +7,6°C. La velocità del vento sarà di circa 1 km/h, con un’umidità che si manterrà attorno al 69%.

In conclusione, i prossimi giorni a Seveso si presenteranno con un clima prevalentemente coperto e piovoso, specialmente all’inizio della settimana. Le temperature si manterranno su valori miti, con un aumento della copertura nuvolosa e una probabilità di pioggia che si alternerà con momenti di schiarita. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto nei momenti di pioggia leggera.

