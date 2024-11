Meteo Siderno, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Domenica 10 Novembre a Siderno si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 14-18°C. Nel corso della giornata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 14-15°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà presente, ma non si prevedono precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, la situazione rimarrà simile, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 18°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 70-79%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, si passerà a un cielo coperto, con l’inizio di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo un massimo di 17,6°C alle 14:00 e poi scendendo ulteriormente fino a 15,9°C alle 16:00. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,61mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%.

Con l’arrivo della sera, le piogge leggere continueranno, accompagnate da un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 74%, e non si prevedono miglioramenti significativi fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siderno indicano una giornata di transizione, con un inizio relativamente tranquillo che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 8 N max 7.6 Tramontana 76 % 1021 hPa 4 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 8.7 NNE max 9 Grecale 74 % 1020 hPa 7 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 7 NNE max 8 Grecale 74 % 1020 hPa 10 nubi sparse +18.3° perc. +17.9° Assenti 11.7 ENE max 13 Grecale 66 % 1020 hPa 13 cielo coperto +18° perc. +17.6° prob. 17 % 11 E max 12.1 Levante 65 % 1018 hPa 16 pioggia leggera +15.9° perc. +15.6° 0.46 mm 3.1 NE max 6.7 Grecale 78 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 3.1 ONO max 5.1 Maestrale 74 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° Assenti 3.6 NNE max 6.5 Grecale 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:44

