Meteo Siderno, le previsioni per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Siderno si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge intermittenti. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,2°C e i 16,4°C durante la giornata. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% in diverse fasce orarie. I venti, provenienti principalmente da Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 30,8 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un cielo coperto e una leggera probabilità di pioggia. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%.

Durante la mattina, si registreranno piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 16,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,67 mm. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 18 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si faranno più instabili, con piogge moderate che porteranno a un incremento delle precipitazioni, fino a 3,03 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,4°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 90%. I venti, sempre da Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, rendendo l’aria piuttosto fresca.

La sera porterà un leggero miglioramento, con piogge che si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si manterranno sui 15,6°C, con venti più leggeri e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. L’umidità rimarrà alta, intorno all’89%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Siderno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un cielo prevalentemente nuvoloso e possibilità di piogge. Domani si prevede un leggero miglioramento, ma le temperature rimarranno fresche e l’umidità continuerà a essere elevata. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 43 % 18.2 NE max 26 Grecale 77 % 1018 hPa 4 pioggia moderata +14.4° perc. +14° 1.01 mm 17.3 NE max 27.1 Grecale 81 % 1017 hPa 7 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° prob. 72 % 19.7 NE max 34.9 Grecale 81 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +16.4° perc. +16.1° 0.11 mm 18.4 NE max 34 Grecale 76 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.27 mm 17 NE max 25.3 Grecale 86 % 1016 hPa 16 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 2.72 mm 17.7 NNE max 24.4 Grecale 92 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.15 mm 12.5 NE max 16.6 Grecale 90 % 1017 hPa 22 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 66 % 10.9 NE max 13.9 Grecale 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:42

