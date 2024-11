Meteo Siena, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Siena indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a 8,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 16,2°C nel tardo mattino.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un progressivo abbassamento delle temperature, che nel pomeriggio si attesteranno attorno ai 15°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,8 km/h e i 6,2 km/h, proveniente principalmente da est e nord-est. L’umidità si manterrà su livelli elevati, superando il 80% nelle ore serali.

Durante la sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 9,5°C intorno alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà stabile, con valori attorno al 34%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Siena nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più fresca e pungente. Per chi si trova a Siena, sarà consigliabile vestirsi a strati per affrontare le variazioni di temperatura durante la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 4.7 ENE max 4.8 Grecale 90 % 1029 hPa 5 nubi sparse +7.3° perc. +7.3° Assenti 4.7 ENE max 4.8 Grecale 90 % 1029 hPa 8 nubi sparse +10.7° perc. +9.8° Assenti 5 E max 6.8 Levante 78 % 1030 hPa 11 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° Assenti 6 E max 7.8 Levante 63 % 1028 hPa 14 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° Assenti 5.4 E max 7.4 Levante 60 % 1027 hPa 17 nubi sparse +11.7° perc. +10.9° Assenti 2.8 NE max 2.9 Grecale 78 % 1028 hPa 20 nubi sparse +10° perc. +9.8° Assenti 4.9 NE max 4.8 Grecale 86 % 1028 hPa 23 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.5 NE max 4.4 Grecale 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:55

