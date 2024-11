Meteo Siena, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Siena si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura minima si attesterà intorno ai 8,2°C al mattino, mentre il picco massimo raggiungerà i 18,5°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, oscillando tra il 47% e il 88%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno da 9,8°C a 8,4°C. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con una percentuale che non supererà il 5%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 3,3 km/h e i 4,1 km/h, proveniente principalmente da Est-Nord Est.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando un aumento graduale delle temperature. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 12,2°C, che salirà fino a 17,4°C entro le 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 49% alle 11:00.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente piacevole, con temperature che toccheranno il massimo di 18,5°C alle 13:00. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza alcuna nuvola in vista. La velocità del vento sarà molto contenuta, non superando i 2,6 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 47%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 10,2°C alle 23:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la serata. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Siena indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì si preannunciano altrettanto favorevoli, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate serene e miti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.3 ENE max 3.6 Grecale 86 % 1026 hPa 5 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 3.4 ENE max 3.7 Grecale 82 % 1025 hPa 8 cielo sereno +12.2° perc. +11.2° Assenti 3.9 E max 4.7 Levante 66 % 1026 hPa 11 cielo sereno +17.4° perc. +16.5° Assenti 2.6 E max 2.9 Levante 49 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.3° perc. +17.4° Assenti 1.4 NNE max 2.3 Grecale 48 % 1024 hPa 17 cielo sereno +12.8° perc. +11.8° Assenti 2.3 NNO max 2.4 Maestrale 67 % 1024 hPa 20 cielo sereno +11.3° perc. +10.4° Assenti 2.2 NNE max 2.7 Grecale 74 % 1025 hPa 23 cielo sereno +10.2° perc. +9.3° Assenti 2.3 ENE max 2.5 Grecale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:58

