Meteo Siena, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Siena indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge persistenti e un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma il vento forte e le piogge potrebbero rendere la sensazione di freddo più intensa. La giornata si presenterà quindi complessivamente instabile, con un’attenzione particolare da prestare alle condizioni di vento e precipitazioni.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno variabili, con nubi sparse iniziali che si trasformeranno in un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,5°C e 11,5°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 34,7 km/h, con raffiche che potranno superare i 72 km/h, creando una sensazione di burrasca. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà ulteriormente. Le previsioni del tempo indicano piogge leggere che accompagneranno la giornata, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 40 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, si accumuleranno, con valori che potranno arrivare a 0,46 mm entro le ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno. Le piogge continueranno a cadere, accompagnate da un cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 12°C. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, potrebbe mostrare un lieve calo, ma le raffiche rimarranno comunque significative. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potranno raggiungere i 0,2 mm.

La sera porterà un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo. Le piogge riprenderanno, e le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fredda e umida. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 39%, con accumuli di pioggia leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Siena nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare le piogge, anche se con intensità variabile. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità e il vento contribuiranno a rendere l’atmosfera più fredda. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi deve spostarsi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° prob. 21 % 25.2 SO max 57.4 Libeccio 78 % 1004 hPa 5 cielo coperto +13.8° perc. +13° prob. 27 % 34.4 OSO max 76 Libeccio 71 % 1001 hPa 8 pioggia leggera +14° perc. +13.4° 0.13 mm 40.9 OSO max 78.5 Libeccio 76 % 1001 hPa 11 pioggia leggera +15.1° perc. +14.5° 0.38 mm 39 OSO max 72.6 Libeccio 69 % 998 hPa 14 cielo coperto +12.7° perc. +11.8° prob. 62 % 38.2 OSO max 65.2 Libeccio 67 % 997 hPa 17 cielo coperto +11.4° perc. +10.2° prob. 45 % 29.6 O max 52.9 Ponente 60 % 998 hPa 20 pioggia leggera +10.5° perc. +9.5° 0.25 mm 20.9 ONO max 37.7 Maestrale 71 % 1000 hPa 23 cielo coperto +10° perc. +9° prob. 44 % 3.7 NO max 9.4 Maestrale 73 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:44

