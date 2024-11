Meteo Siracusa, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante tutto il giorno. Le temperature si attesteranno su valori miti, con una minima di +13,4°C nelle prime ore della notte e una massima che raggiungerà +16,5°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 59% e il 71%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno da +13,4°C a +13,7°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere +15,8°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, garantendo una buona visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma le nubi sparse non impediranno il sole di riscaldare l’atmosfera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con picchi di +16,5°C alle 15:00. La ventilazione sarà leggera, con direzione prevalentemente da sud-est, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +14,8°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Siracusa indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la settimana si prospetta all’insegna di un clima gradevole, ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.5° perc. +12.6° Assenti 8.6 O max 8.2 Ponente 66 % 1031 hPa 5 cielo sereno +13.4° perc. +12.5° Assenti 9 O max 8.7 Ponente 66 % 1030 hPa 8 cielo sereno +14.6° perc. +13.7° Assenti 6.3 ONO max 6.3 Maestrale 61 % 1030 hPa 11 poche nuvole +16.1° perc. +15.3° Assenti 4.2 E max 4.5 Levante 57 % 1028 hPa 14 nubi sparse +16.4° perc. +15.6° Assenti 8.1 SE max 7.4 Scirocco 59 % 1027 hPa 17 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 5.8 SSO max 7.1 Libeccio 64 % 1026 hPa 20 cielo sereno +15.3° perc. +14.7° Assenti 7 NO max 6.7 Maestrale 69 % 1027 hPa 23 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° Assenti 7.6 NO max 7.3 Maestrale 71 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

