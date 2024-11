Meteo Siracusa, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Siracusa si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,1°C e i 18,9°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 13,4°C. La ventilazione sarà debole, proveniente da direzione variabile, con una velocità di circa 9 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70%.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con cieli sereni e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di qualche grado inferiore, ma comunque gradevole. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti prevalentemente da Ovest. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 58%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La ventilazione rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così il clima asciutto.

La sera si presenterà con cieli sereni, e le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 16°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un possibile cambiamento nel tempo a partire da giovedì, con l’arrivo di nubi più consistenti e un abbassamento delle temperature. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.2° perc. +13.5° Assenti 8.2 NO max 7.3 Maestrale 69 % 1025 hPa 5 cielo sereno +14.1° perc. +13.4° Assenti 6.6 ONO max 6.1 Maestrale 70 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.6° perc. +15° Assenti 5.2 O max 6.3 Ponente 66 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 3.2 SE max 7.2 Scirocco 58 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° Assenti 5.3 SSE max 7.8 Scirocco 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° Assenti 10.9 O max 13 Ponente 64 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.4° perc. +15.9° Assenti 12.8 ONO max 14.5 Maestrale 68 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.1° perc. +15.6° prob. 2 % 8.6 NO max 9.3 Maestrale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:42

