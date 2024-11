Meteo Siracusa, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 18,1°C, con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo sereno. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 39,2 km/h. Con l’arrivo della mattina, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi tra i 16°C e i 18°C, mentre il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un cambiamento significativo. A partire dal pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La velocità del vento continuerà a essere elevata, con punte di 37,5 km/h, e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori al 60%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freddo potrebbe aumentare a causa del vento.

La sera porterà con sé un clima simile, con temperature che si manterranno attorno ai 15,7°C. Il cielo rimarrà coperto, e la velocità del vento si manterrà su livelli moderati, intorno ai 22 km/h. L’umidità continuerà a essere alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di cieli nuvolosi. Domenica e Lunedì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi desidera un po’ di sole dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 33.4 ONO max 46.1 Maestrale 54 % 1017 hPa 5 cielo sereno +16.4° perc. +15.4° Assenti 23.9 NO max 36.1 Maestrale 52 % 1020 hPa 8 cielo sereno +16.7° perc. +15.7° Assenti 20.7 NNO max 30.3 Maestrale 50 % 1023 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.3° Assenti 9.7 ENE max 17.5 Grecale 47 % 1024 hPa 14 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° Assenti 37.5 ENE max 34.2 Grecale 68 % 1027 hPa 17 cielo coperto +15.7° perc. +14.8° Assenti 27 E max 26.6 Levante 57 % 1030 hPa 20 cielo coperto +15.8° perc. +14.8° Assenti 23.7 ENE max 23.6 Grecale 53 % 1032 hPa 23 cielo coperto +15.7° perc. +14.6° Assenti 18.3 ENE max 17.8 Grecale 51 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:43

