Meteo Somma Vesuviana, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un aumento della probabilità di pioggia nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,1°C e i 15,1°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 41,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 54%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni, continuando a mostrare un cielo coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,3°C e 14,6°C, con venti leggeri che si muoveranno da Nord e Nord-Ovest. L’umidità rimarrà elevata, ma non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 15,4°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 10,7 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 14,7°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 70%. I venti continueranno a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera più fresca. Le precipitazioni, seppur leggere, inizieranno a farsi sentire, con valori di circa 0,2 mm di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Somma Vesuviana evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che rimarranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente nella sera di Giovedì, quando le piogge potrebbero intensificarsi. La situazione meteo rimarrà monitorata, con aggiornamenti costanti per garantire una corretta pianificazione delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +12.9° Assenti 17.2 ONO max 38.4 Maestrale 55 % 1004 hPa 4 cielo coperto +13.6° perc. +12.5° Assenti 13 ONO max 24.9 Maestrale 55 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +12° Assenti 5.6 NNO max 12.9 Maestrale 55 % 1007 hPa 10 cielo coperto +13.9° perc. +12.7° prob. 2 % 4.4 NNE max 9.8 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.2° prob. 3 % 7.5 O max 11.3 Ponente 47 % 1008 hPa 16 nubi sparse +13.9° perc. +12.6° Assenti 7.8 OSO max 12.7 Libeccio 50 % 1008 hPa 19 nubi sparse +13.9° perc. +12.8° Assenti 10.4 SO max 22.1 Libeccio 58 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +14.7° perc. +14° 0.17 mm 19.5 OSO max 36.5 Libeccio 70 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:38

