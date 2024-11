Meteo Somma Vesuviana, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni climatiche saranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il massimo nel pomeriggio, mentre le temperature percepite rimarranno gradevoli.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno al 9%, e l’umidità si manterrà attorno al 62%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, passando a nubi sparse e temperature che saliranno fino a 20°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 49%, e le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con una probabilità di 1% di pioggia. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est, con velocità che varieranno da 0,1 km/h a 1,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 95%. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 57%, e la brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Somma Vesuviana nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto, purché si tenga conto della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco troveranno sicuramente piacevole il tempo che ci attende.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +14.6° Assenti 7 NE max 9.6 Grecale 64 % 1027 hPa 4 poche nuvole +14.6° perc. +14° Assenti 6.9 NE max 9.3 Grecale 69 % 1027 hPa 7 nubi sparse +15.2° perc. +14.5° Assenti 7.8 NE max 9.9 Grecale 67 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° Assenti 4.3 ENE max 6.3 Grecale 48 % 1028 hPa 13 cielo coperto +20.5° perc. +19.7° prob. 1 % 0.9 ESE max 5.1 Scirocco 42 % 1027 hPa 16 cielo coperto +19.2° perc. +18.4° prob. 1 % 0.7 NNO max 4.8 Maestrale 47 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +17.4° prob. 5 % 4.6 ENE max 8.2 Grecale 53 % 1027 hPa 22 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° prob. 5 % 6.8 NE max 10 Grecale 59 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.