Meteo Somma Vesuviana, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di pioggia leggera, soprattutto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18°C. La situazione meteorologica sarà influenzata da venti leggeri provenienti principalmente da sud-ovest, con una velocità che varierà tra i 4 km/h e i 10 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 50%, con una leggera probabilità di precipitazioni, ma senza fenomeni significativi. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 4 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 17°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 30-40%, con venti leggeri da sud. Non si prevedono piogge significative, ma la probabilità di precipitazioni sarà presente, seppur bassa.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 52%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che non supereranno i 0,13 mm. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità di circa 8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a momenti di cielo sereno. Le temperature scenderanno fino a 14°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 25%. I venti rimarranno leggeri, e non si prevedono ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Somma Vesuviana indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede una stabilizzazione del clima, con temperature che potrebbero superare i 18°C e una diminuzione dell’umidità. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate più favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° Assenti 4 ESE max 4.1 Scirocco 88 % 1023 hPa 4 nubi sparse +13.2° perc. +13° prob. 2 % 4.1 ESE max 4.1 Scirocco 90 % 1023 hPa 7 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° prob. 17 % 4.5 ESE max 4.4 Scirocco 87 % 1024 hPa 10 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° prob. 14 % 4.2 S max 6.9 Ostro 70 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +18° perc. +17.7° 0.11 mm 8.1 SO max 10 Libeccio 68 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° prob. 14 % 6 SO max 9 Libeccio 78 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15.4° perc. +15.2° prob. 14 % 4.6 SSO max 5.1 Libeccio 84 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° prob. 18 % 4.2 SSE max 4.6 Scirocco 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:35

