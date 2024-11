Meteo Sondrio, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Nella notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno a 0,5°C e una leggera brezza da nord. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che culminerà in un pomeriggio di neve. Le temperature massime raggiungeranno i 5°C nella mattina, per poi scendere nel pomeriggio, dove si prevede un abbassamento fino a 1,4°C. La sera porterà con sé un’intensificazione delle nevicate, con accumuli significativi.

Durante la notte, Sondrio godrà di un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno a 0,9°C. La brezza leggera da nord garantirà una sensazione di freschezza, con umidità che si attesterà attorno al 61%. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 09:00, quando si inizieranno a vedere poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di 5,2°C intorno alle 11:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un pomeriggio di cielo coperto e nevicate.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo della neve, con temperature che scenderanno fino a 1,4°C alle 17:00. Le nevicate inizieranno intorno alle 14:00, con accumuli che si intensificheranno nel corso delle ore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 92%.

La sera si prevede che continui a essere caratterizzata da nevicate, con temperature che si manterranno intorno ai 2,2°C. Le nevicate saranno accompagnate da una bassa velocità del vento, creando un’atmosfera invernale. Le precipitazioni nevose si intensificheranno, con accumuli che potranno superare i 1,5 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Sondrio nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature in calo e un incremento delle nevicate. Domani si prevede un proseguimento delle nevicate, mentre dopodomani le condizioni potrebbero stabilizzarsi, con un possibile miglioramento del tempo. Gli amanti della neve troveranno soddisfazione in questo clima invernale, mentre è consigliabile prestare attenzione alle condizioni stradali e alla visibilità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +0.8° perc. -2.9° prob. 23 % 12.1 N max 13 Tramontana 64 % 1011 hPa 4 cielo sereno +0.6° perc. -2.7° prob. 3 % 10.7 N max 11.3 Tramontana 58 % 1012 hPa 7 cielo sereno +0.6° perc. -2.6° Assenti 9.7 N max 10.7 Tramontana 54 % 1012 hPa 10 nubi sparse +5° perc. +3.4° Assenti 7 S max 7.8 Ostro 33 % 1009 hPa 13 cielo coperto +4.5° perc. +2.4° prob. 26 % 8.7 SSO max 12.4 Libeccio 43 % 1006 hPa 16 neve +1.9° perc. -0.5° 0.7 mm 7.9 S max 11.7 Ostro 83 % 1004 hPa 19 neve +1.4° perc. +1.4° 1.47 mm 4.2 SE max 7.4 Scirocco 94 % 1000 hPa 22 neve +2.1° perc. +2.1° 0.7 mm 0.7 ENE max 4.7 Grecale 95 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.