Meteo Taranto, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Taranto di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento nel corso della serata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti, prevalentemente provenienti da sud-ovest, si presenteranno freschi e a tratti forti, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si registreranno venti freschi con velocità di circa 24,6 km/h. A partire dalle prime ore del mattino, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si aggireranno tra i 16,4°C e i 17,6°C. La probabilità di pioggia sarà assente fino alle ore 11:00, quando si inizieranno a registrare le prime precipitazioni.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera attesa tra le 14:00 e le 17:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 19,5°C alle 13:00 e poi diminuendo fino a 17,4°C alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 98% e il 100%, mentre i venti si intensificheranno, con raffiche che potranno raggiungere i 53,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, passando da un cielo coperto a sereno, con temperature che scenderanno fino a 12,5°C entro la mezzanotte. I venti si manterranno tesi, ma la probabilità di pioggia sarà assente, favorendo una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto di Venerdì 22 Novembre evidenziano una giornata con incertezze meteorologiche, ma con un netto miglioramento verso la sera. Nei giorni successivi, si prevede un clima più stabile e temperature in lieve aumento, rendendo il fine settimana più gradevole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, soprattutto nella giornata di Sabato.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° prob. 8 % 30 SSO max 48.2 Libeccio 77 % 1005 hPa 5 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° prob. 4 % 22.9 SSO max 33.4 Libeccio 79 % 1004 hPa 8 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 25.1 SO max 41.4 Libeccio 77 % 1004 hPa 11 cielo coperto +19° perc. +18.8° prob. 4 % 27.5 SO max 42.9 Libeccio 71 % 1004 hPa 14 pioggia leggera +18.7° perc. +18.4° 0.23 mm 29 SO max 48.6 Libeccio 71 % 1003 hPa 17 pioggia leggera +17.4° perc. +16.7° 0.12 mm 24.9 ONO max 40.8 Maestrale 58 % 1006 hPa 20 cielo sereno +13.8° perc. +13.3° prob. 20 % 22.1 N max 32.9 Tramontana 78 % 1010 hPa 23 nubi sparse +12.5° perc. +11.7° prob. 46 % 25.9 N max 33.6 Tramontana 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:27

