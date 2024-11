Meteo Teramo, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Teramo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti, provenienti principalmente da Sud-Ovest, si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative. L’umidità si manterrà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest, che porterà a una velocità del vento di circa 14,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 16,3°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 14,8 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 50,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 998 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 15,1°C, con un cielo ancora coperto. La velocità del vento varierà, con intensità che potranno raggiungere i 37,7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 73%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 996 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 9,1°C intorno alle 22:00. Il cielo rimarrà coperto, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 89%. La velocità del vento si ridurrà, ma continuerà a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare a 16,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1002 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Teramo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti, ma con un trend di lieve diminuzione. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del vento, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. La situazione meteorologica rimarrà monitorata, con aggiornamenti costanti per garantire informazioni tempestive e precise.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.7° perc. +11.9° prob. 2 % 14.7 SSO max 27 Libeccio 70 % 1005 hPa 4 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° prob. 11 % 15.4 SSO max 34.6 Libeccio 72 % 1002 hPa 7 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° prob. 17 % 13.6 SSO max 36.1 Libeccio 77 % 1000 hPa 10 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° prob. 19 % 14.9 SO max 47.8 Libeccio 70 % 999 hPa 13 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 22 % 10.1 SSO max 37.7 Libeccio 71 % 996 hPa 16 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° prob. 57 % 9.3 OSO max 27.7 Libeccio 72 % 996 hPa 19 nubi sparse +12.3° perc. +11° prob. 3 % 24 OSO max 56.2 Libeccio 54 % 998 hPa 22 cielo coperto +9.1° perc. +8.2° prob. 25 % 6.9 NO max 13.9 Maestrale 71 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:36

