Meteo Teramo, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a Teramo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con una predominanza di nubi e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 12-16°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature in calo, mentre la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo comunque condizioni di stabilità atmosferica.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Teramo avrà un cielo con nubi sparse e temperature che varieranno da 12,3°C a 11,7°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,2 km/h e 3,9 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 79%. Le temperature saliranno fino a un massimo di 16,7°C alle 12:00, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 65-70%, garantendo un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che toccherà il 97%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 16,4°C a 13,4°C. La velocità del vento si manterrà tra 3,2 km/h e 7,6 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 13,3°C a 11,9°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 2,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Teramo nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo coperto. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco. Domani e dopodomani, le condizioni meteo non subiranno variazioni sostanziali, mantenendo un andamento simile.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.1° perc. +11.5° Assenti 3.4 O max 3.8 Ponente 83 % 1027 hPa 4 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 3.9 OSO max 4.1 Libeccio 83 % 1027 hPa 7 nubi sparse +12.9° perc. +12.3° Assenti 3.2 O max 4.1 Ponente 79 % 1027 hPa 10 nubi sparse +15.9° perc. +15.3° Assenti 5.5 ENE max 4.2 Grecale 67 % 1025 hPa 13 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° Assenti 7.6 ENE max 4.5 Grecale 66 % 1024 hPa 16 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° Assenti 4.9 NE max 6.2 Grecale 85 % 1024 hPa 19 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° prob. 1 % 1.5 NNE max 2.4 Grecale 90 % 1024 hPa 22 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° Assenti 1.2 NO max 2.5 Maestrale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:45

