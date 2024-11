Meteo Terlizzi, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Terlizzi si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalla mattina, accompagnata da temperature che si manterranno intorno ai 14°C durante le ore centrali della giornata. La pioggia leggera, che inizierà nel pomeriggio, porterà a un incremento dell’umidità, che si attesterà attorno all’80%.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 11°C. La brezza leggera proveniente da Est-Sud Est accompagnerà la notte, con una velocità del vento di circa 5-7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 14°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno a 12°C. La pioggia si intensificherà progressivamente, con accumuli che potranno raggiungere i 0.75 mm entro le ore pomeridiane. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 18 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, superando il 75%.

La sera porterà con sé piogge più consistenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 1.22 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, mentre il vento si manterrà vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 26 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’89%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Terlizzi nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che rimarranno fresche. Domani si prevede una leggera attenuazione delle precipitazioni, ma il cielo continuerà a essere nuvoloso. Dopodomani, invece, si potrebbe assistere a un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e temperature in lieve aumento. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.6° perc. +10.4° Assenti 7.1 ESE max 8.5 Scirocco 60 % 1020 hPa 5 nubi sparse +11.1° perc. +9.8° Assenti 8.6 SE max 10.9 Scirocco 61 % 1020 hPa 8 cielo coperto +12.9° perc. +11.8° Assenti 16.7 E max 23.3 Levante 60 % 1021 hPa 11 cielo coperto +14° perc. +13.1° prob. 2 % 19.2 E max 21 Levante 60 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +13° perc. +12.2° 0.33 mm 18.4 ENE max 21.9 Grecale 69 % 1020 hPa 17 pioggia leggera +11.9° perc. +11.2° 0.7 mm 16.3 ENE max 25.6 Grecale 79 % 1020 hPa 20 pioggia leggera +11.7° perc. +11.1° 0.15 mm 18.7 NE max 24.8 Grecale 83 % 1021 hPa 23 pioggia moderata +11.1° perc. +10.6° 1.22 mm 19.8 NNE max 26.3 Grecale 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:35

