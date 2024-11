Meteo Terlizzi, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Terlizzi si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni e una leggera brezza, che accompagnerà i residenti fino al pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente nel corso della giornata, ma senza portare precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa minima, e i venti soffieranno da ovest a una velocità di circa 11 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. I venti si manterranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con intensità che varierà tra i 4 e i 9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portando a una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno tra i 15°C e i 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. L’umidità si manterrà attorno al 60-70%, contribuendo a un’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, portandosi intorno ai 14°C. Le nubi sparse inizieranno a farsi più presenti, ma non ci saranno precipitazioni. I venti diventeranno più deboli, con intensità che non supererà i 3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%, creando un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Terlizzi indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature miti. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.9° perc. +12.4° Assenti 10.1 O max 12.2 Ponente 82 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12.7° perc. +12.1° Assenti 7.6 O max 8.1 Ponente 81 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 4.6 ONO max 5.8 Maestrale 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +17.2° perc. +16.5° Assenti 7 NNE max 4.6 Grecale 58 % 1025 hPa 14 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 9.3 NE max 6.3 Grecale 59 % 1024 hPa 17 cielo sereno +15.2° perc. +14.7° Assenti 6.6 ENE max 7.4 Grecale 73 % 1025 hPa 20 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° Assenti 2.1 ESE max 2.9 Scirocco 77 % 1025 hPa 23 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 1.5 O max 2.6 Ponente 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:41

