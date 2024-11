Meteo Terlizzi, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori compresi tra +10,1°C e +11°C, con una leggera diminuzione percepita a causa del vento moderato proveniente da Ovest.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a una situazione di poche nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +13,4°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si attesterà attorno al 60%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 14,5 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo ancora sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13°C. L’intensità del vento diminuirà ulteriormente, favorendo un clima più tranquillo e piacevole. L’umidità rimarrà intorno al 60-71%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +10,1°C. La brezza leggera da Ovest continuerà a mantenere l’atmosfera fresca, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Terlizzi mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono perturbazioni significative, il che suggerisce un proseguimento di condizioni favorevoli per il fine settimana. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di passeggiate e attività all’aperto, mentre l’attenzione rimarrà rivolta a eventuali cambiamenti meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11° perc. +10° Assenti 24.2 NO max 36.7 Maestrale 72 % 1021 hPa 5 nubi sparse +10.4° perc. +9.5° Assenti 22.5 NO max 33.1 Maestrale 74 % 1021 hPa 8 nubi sparse +11.1° perc. +10.2° Assenti 20.2 ONO max 26.3 Maestrale 73 % 1022 hPa 11 poche nuvole +13.1° perc. +12° Assenti 16.1 NO max 18.9 Maestrale 62 % 1021 hPa 14 poche nuvole +13.4° perc. +12.4° Assenti 12.6 NNO max 15.4 Maestrale 61 % 1021 hPa 17 poche nuvole +12° perc. +11.1° Assenti 11.8 O max 15.9 Ponente 71 % 1021 hPa 20 cielo sereno +10.7° perc. +9.8° Assenti 12.7 O max 17.6 Ponente 76 % 1021 hPa 23 cielo sereno +10.1° perc. +9.2° Assenti 10.4 O max 13.1 Ponente 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.