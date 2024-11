Meteo Termoli, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Termoli si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,1°C e i 15,5°C, mentre i venti soffieranno da direzioni variabili, con intensità che potranno arrivare fino a 19,4 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che toccheranno il 76% in serata. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le condizioni meteo a Termoli saranno tranquille, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 4,2 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 52%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa, garantendo una stabilità meteorologica.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 14,7°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che toccheranno l’88%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo un’intensità leggera. L’umidità si attesterà attorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Nel pomeriggio, la situazione meteo a Termoli non subirà sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà completamente coperto e le temperature raggiungeranno il picco di 15,5°C alle 15:00. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 55%, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,1°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che salirà fino al 76%. I venti continueranno a soffiare da sud, mantenendo un’intensità moderata. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni meteo per Termoli nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Si prevede un leggero abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.1° perc. +11.9° Assenti 4.5 SE max 11 Scirocco 56 % 1020 hPa 5 nubi sparse +11.4° perc. +10.3° Assenti 7.1 SO max 6.4 Libeccio 67 % 1020 hPa 8 cielo coperto +13° perc. +11.9° Assenti 6.2 SO max 6.4 Libeccio 60 % 1021 hPa 11 cielo coperto +14.7° perc. +13.6° Assenti 6 ENE max 9.5 Grecale 55 % 1021 hPa 14 cielo coperto +15.4° perc. +14.3° Assenti 12.7 ENE max 15.4 Grecale 50 % 1020 hPa 17 cielo coperto +14.6° perc. +13.7° prob. 20 % 15.7 SSE max 18.2 Scirocco 58 % 1020 hPa 20 cielo coperto +12.1° perc. +11.3° prob. 40 % 14 S max 17.7 Ostro 76 % 1022 hPa 23 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° prob. 28 % 7.5 SE max 7.5 Scirocco 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:39

