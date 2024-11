Meteo Termoli, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Termoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 16°C durante le ore centrali della giornata, con un calo previsto verso la sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 64% e il 80%.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. La brezza leggera proveniente da sud accompagnerà le prime ore del giorno, mantenendo un clima gradevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 15°C entro le ore centrali. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 65%, favorendo una sensazione di comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi che porteranno a un cielo coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,4°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’aumento della copertura nuvolosa potrebbe influenzare la percezione termica.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, mantenendo un’atmosfera tranquilla e serena. La brezza leggera continuerà a soffiare, contribuendo a un clima piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.2° perc. +9° Assenti 12.3 S max 13.9 Ostro 69 % 1023 hPa 5 cielo sereno +10.2° perc. +9.3° Assenti 11.1 S max 11.8 Ostro 77 % 1023 hPa 8 cielo sereno +12.4° perc. +11.5° Assenti 6.2 S max 6.9 Ostro 72 % 1023 hPa 11 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° Assenti 5.9 ENE max 4.8 Grecale 64 % 1022 hPa 14 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° Assenti 15.9 ENE max 15.3 Grecale 69 % 1022 hPa 17 nubi sparse +14° perc. +13.3° Assenti 2.6 SSE max 2.7 Scirocco 70 % 1022 hPa 20 poche nuvole +13.3° perc. +12.6° Assenti 5.9 SSO max 5.8 Libeccio 77 % 1023 hPa 23 poche nuvole +13° perc. +12.4° Assenti 7.3 SSO max 7.5 Libeccio 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:30

