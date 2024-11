Meteo Termoli, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Termoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,7°C e una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 56%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto e si registreranno le prime piogge leggere a partire dalle 11:00, con una temperatura che scenderà a circa 12,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7,2 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’84% durante le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un peggioramento significativo, con piogge che diventeranno moderate e, in alcuni momenti, forti. La temperatura percepita scenderà ulteriormente, attestandosi intorno ai 10,8°C. Le precipitazioni saranno abbondanti, con picchi di 4,34 mm attesi alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà molto alta, superando il 90%.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 11°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e il cielo si manterrà coperto fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Termoli non mostrano segnali di miglioramento immediato. Giovedì e venerdì si prevedono condizioni simili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il maltempo continuerà a influenzare la regione. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prepararsi a eventuali disagi causati dalle piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.9° perc. +10.8° Assenti 8.1 O max 7.3 Ponente 63 % 1022 hPa 5 cielo coperto +12.3° perc. +11.3° prob. 20 % 10.5 O max 13.5 Ponente 66 % 1022 hPa 8 cielo coperto +13.1° perc. +12.2° prob. 44 % 8.8 OSO max 9.7 Libeccio 64 % 1023 hPa 11 pioggia leggera +12.8° perc. +11.9° 0.28 mm 7.2 SSO max 6.4 Libeccio 70 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +12° perc. +11.4° 0.14 mm 4 OSO max 4.7 Libeccio 81 % 1022 hPa 17 pioggia moderata +10.8° perc. +10.3° 3.14 mm 2.8 SSO max 2.2 Libeccio 92 % 1021 hPa 20 pioggia leggera +11° perc. +10.4° 0.12 mm 2.4 S max 2.2 Ostro 89 % 1021 hPa 23 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° prob. 56 % 4.7 SO max 4.7 Libeccio 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:38

