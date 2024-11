Meteo Termoli, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termoli di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà su valori freschi, con un’escursione termica limitata. I venti saranno sostenuti, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia moderata con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una temperatura percepita che scenderà fino a 4,6°C a causa del vento forte proveniente da Ovest-Nord Ovest, che raggiungerà velocità di 40,5 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’86%, e le precipitazioni si aggireranno intorno a 1,86 mm.

Durante la mattina, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni, con il termine delle piogge e cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 13°C entro le ore centrali della mattina. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 39 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una temperatura percepita di circa 13°C. I venti, sebbene freschi, tenderanno a diminuire leggermente in intensità, mantenendosi comunque sopra i 30 km/h. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 63%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 98%. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 40 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni mostrano un miglioramento a partire dal weekend, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità atmosferica potrebbe influenzare le condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +9.9° perc. +6.1° 2.09 mm 36.3 ONO max 45.1 Maestrale 85 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +11.5° perc. +10.7° 0.43 mm 41.8 NO max 48.5 Maestrale 74 % 1019 hPa 8 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° prob. 16 % 40.5 NO max 46.4 Maestrale 71 % 1020 hPa 11 cielo coperto +13° perc. +12.2° prob. 12 % 39 NO max 44.9 Maestrale 69 % 1020 hPa 14 cielo coperto +13.9° perc. +13° Assenti 36.7 NO max 42.6 Maestrale 63 % 1020 hPa 17 cielo coperto +13.5° perc. +12.7° Assenti 37.2 NO max 42.9 Maestrale 67 % 1021 hPa 20 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° Assenti 38.4 ONO max 47.8 Maestrale 70 % 1022 hPa 23 cielo coperto +12.8° perc. +12° Assenti 39.2 ONO max 46.7 Maestrale 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.