Meteo Terni, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Terni indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est e un’umidità che si aggirerà attorno all’83%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una copertura nuvolosa molto bassa.

Durante il pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14°C alle ore 15:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con solo poche nuvole nel tardo pomeriggio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno agli 8°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, garantendo una visibilità ottimale.

In sintesi, le previsioni del tempo per Lunedì 11 Novembre a Terni si presenteranno favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel clima. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere di attività all’aperto e per approfittare di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.2° perc. +8.6° Assenti 6 NE max 6.3 Grecale 79 % 1021 hPa 5 cielo sereno +8.2° perc. +7.4° Assenti 6.2 NE max 6.2 Grecale 75 % 1021 hPa 8 cielo sereno +12.2° perc. +11° Assenti 4.9 NNE max 7.3 Grecale 58 % 1022 hPa 11 cielo sereno +17.1° perc. +15.9° Assenti 5.7 NNO max 6 Maestrale 42 % 1020 hPa 14 cielo sereno +16.8° perc. +15.8° Assenti 6.7 NNO max 6.9 Maestrale 47 % 1019 hPa 17 poche nuvole +10.6° perc. +9.6° Assenti 5.6 NE max 5.3 Grecale 73 % 1020 hPa 20 cielo sereno +9° perc. +8.3° Assenti 5.8 ENE max 5.6 Grecale 75 % 1021 hPa 23 cielo sereno +8° perc. +7.2° Assenti 6.1 ENE max 5.5 Grecale 78 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.