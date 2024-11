Meteo Terni, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Terni indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto, mentre nella mattina ci sarà un parziale miglioramento con la presenza di poche nuvole. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più fitte, ma senza precipitazioni significative. La sera si presenterà nuovamente con cielo coperto, mantenendo le temperature su livelli gradevoli.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con una temperatura di +11,6°C e un’umidità che si attesterà attorno al 90%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 11°C.

La mattina si aprirà con un miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 17,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 65%. Il vento si manterrà debole, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno a 13,9°C alle 16:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 86%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera si presenterà con cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. L’umidità rimarrà alta, superando il 90%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Terni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per possibili variazioni. La situazione meteo rimarrà stabile, con un’attenzione particolare alle temperature e all’umidità, che potrebbero influenzare il comfort quotidiano.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° Assenti 5 SE max 4.8 Scirocco 88 % 1023 hPa 5 cielo coperto +11° perc. +10.4° Assenti 4 ESE max 4 Scirocco 89 % 1023 hPa 8 poche nuvole +13.8° perc. +13.2° Assenti 3.4 SE max 5 Scirocco 78 % 1023 hPa 11 poche nuvole +17.6° perc. +17.1° Assenti 6.8 SSO max 14.9 Libeccio 66 % 1023 hPa 14 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° prob. 6 % 5.9 SSO max 13.3 Libeccio 70 % 1022 hPa 17 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 6.2 SE max 5.8 Scirocco 89 % 1023 hPa 20 cielo coperto +12.8° perc. +12.5° prob. 11 % 5.3 SE max 5 Scirocco 91 % 1024 hPa 23 cielo coperto +12.2° perc. +11.9° prob. 4 % 5.5 SE max 5.3 Scirocco 92 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:37

